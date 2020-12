Cristiano Malgioglio fa una lavata di capo a Oppini: “Mi inc***o” (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5 ha fatto il suo ingresso in scena Cristiano Malgioglio, già protagonista nell’edizione 2017. Prima ancora che entrasse, Alfonso Signorini aveva confermato ai telespettatori che il celebre cantautore era da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo concorrente del reality show. E in effetti Malgioglio si è subito calato nei panni di inquilino, facendo una bella lavata di capo a Francesco Oppini, salvatosi dall’ultimo televoto che ha sancito l’eliminazione di Enock Barwuah. Malgioglio non vuole sentire ragioni su Francesco Tutto nasce dalla volontà più volte espressa negli ultimi giorni da Francesco di lasciare la Casa, motivo anche del malessere manifestato da Tommaso Zorzi durante la settimana appena trascorsa. A ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5 ha fatto il suo ingresso in scena, già protagonista nell’edizione 2017. Prima ancora che entrasse, Alfonso Signorini aveva confermato ai telespettatori che il celebre cantautore era da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo concorrente del reality show. E in effettisi è subito calato nei panni di inquilino, facendo una belladia Francesco, salvatosi dall’ultimo televoto che ha sancito l’eliminazione di Enock Barwuah.non vuole sentire ragioni su Francesco Tutto nasce dalla volontà più volte espressa negli ultimi giorni da Francesco di lasciare la Casa, motivo anche del malessere manifestato da Tommaso Zorzi durante la settimana appena trascorsa. A ...

