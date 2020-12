Confcommercio Campania, uno spot a difesa dei negozi di quartiere (Di martedì 1 dicembre 2020) “Non c’è bisogno di Betty per avere pacchetti perfetti. Te li diamo noi anche all’ultimo minuto!”. È lo slogan dello spot che Confcommercio Campania lancia oggi per invitare a difendere i negozi fisici ed evitare che i colossi dell’online li facciano sparire. La Francia sta già facendo una vera guerra ai colossi e anche noi intendiamo difenderci. Da qui nasce l’idea di fare una parodia e dunque: “Non c’è bisogno di Betty per avere pacchetti perfetti…”, dice Roberta Bacarelli, presidente di Chiaia District di Confcommercio che ha lanciato questa idea subito raccolta dall’associazione. Della Corte: Le luci della città devono restare accese “In un momento così difficile per la categoria è fondamentale che una associazione come Confcommercio sia vicino ai suoi associati. Bisogna spingere ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) “Non c’è bisogno di Betty per avere pacchetti perfetti. Te li diamo noi anche all’ultimo minuto!”. È lo slogan dellochelancia oggi per invitare a difendere ifisici ed evitare che i colossi dell’online li facciano sparire. La Francia sta già facendo una vera guerra ai colossi e anche noi intendiamo difenderci. Da qui nasce l’idea di fare una parodia e dunque: “Non c’è bisogno di Betty per avere pacchetti perfetti…”, dice Roberta Bacarelli, presidente di Chiaia District diche ha lanciato questa idea subito raccolta dall’associazione. Della Corte: Le luci della città devono restare accese “In un momento così difficile per la categoria è fondamentale che una associazione comesia vicino ai suoi associati. Bisogna spingere ...

