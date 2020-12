Chi è Stéphanie Frappart, la prima donna ad arbitrare una partita di Champions League maschile (Di martedì 1 dicembre 2020) Una vera e propria rivoluzione all’interno del calcio quella che ha come protagonista Stéphanie Frappart. Trentasettenne francese, la Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile. Mercoledì 2 dicembre, a Torino, arbitrerà infatti Juventus-Dinamo Kiev, partita della quinta giornata del girone G della fase a gironi. Da sempre considerato di appannaggio maschile, il calcio ha assistito ad un’altra vittoria tutta al femminile: Stéphanie Frappart sarà il primo arbitro donna a dirigere una partita di Uefa Champions League maschile. ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 dicembre 2020) Una vera e propria rivoluzione all’interno del calcio quella che ha come protagonista. Trentasettenne francese, lasarà laadunadella. Mercoledì 2 dicembre, a Torino, arbitrerà infatti Juventus-Dinamo Kiev,della quinta giornata del girone G della fase a gironi. Da sempre considerato di appannaggio, il calcio ha assistito ad un’altra vittoria tutta al femminile:sarà il primo arbitroa dirigere unadi Uefa. ...

