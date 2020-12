Bari, morti per legionella al Policlinico: Cc sequestrano computer a indagati (Di martedì 1 dicembre 2020) I carabinieri del Nas tornano nel Policlinico di Bari. I militari hanno acquisito nuova documentazione, perquisendo alcuni uffici e sequestrando computer per estrarne copia. L'inchiesta è quella sulle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 1 dicembre 2020) I carabinieri del Nas tornano neldi. I militari hanno acquisito nuova documentazione, perquisendo alcuni uffici e sequestrandoper estrarne copia. L'inchiesta è quella sulle ...

Telebari : Bari, morti per legionella in ospedale: perquisizioni della Guardia di Finanza al Policlinico - #Bari #Notizie… - elilassoiana : RT @LAVonlus: Bari, avvelenati 4 gatti al Cus: due sono purtroppo morti. La Lav: aiutateci a identificare il responsabile. Chiediamo pene c… - LaGazzettaWeb : Bari, morti per legionella al Policlinico: Cc sequestrano computer a indagati - LaGazzettaWeb : Bari, morti per legionella: perquisizioni in Policlinico - triandafil : @micheleemiliano @ProfLopalco stiamoci!Controllate a Bari le strutture per emodialisi se rispettano i protocolli.Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari morti Bari, morti per legionella: perquisizioni in Policlinico La Gazzetta del Mezzogiorno Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro

Scritto da Sevenpress : Martedì 01 Dicembre 2020 10:39 : 549 i lavoratori morti sui luoghi di lavoro dall’inizio dell’anno, 1040 complessivi con i morti sulle strade e in iti ...

Bari, morti per legionella in ospedale: perquisizioni della Guardia di Finanza al Policlinico

Perquisizioni sono state eseguite dalla Guardia di Finanza negli uffici delle direzioni generale, sanitaria e amministrativa del Policlinico di Bari nell’ambito dell’indagine della Procura di Bari sul ...

Scritto da Sevenpress : Martedì 01 Dicembre 2020 10:39 : 549 i lavoratori morti sui luoghi di lavoro dall’inizio dell’anno, 1040 complessivi con i morti sulle strade e in iti ...Perquisizioni sono state eseguite dalla Guardia di Finanza negli uffici delle direzioni generale, sanitaria e amministrativa del Policlinico di Bari nell’ambito dell’indagine della Procura di Bari sul ...