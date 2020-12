AIC | Calcagno | “Playoff Serie A? Non siamo pronti | ecco perchè Dico la mia sul taglio stipendi”

Leggi su mediagol

(Di martedì 1 dicembre 2020) "Playoff inA? Se n’è parlato in maniera marginale, è una delle ipotesi che sarebbero potute scattare qualora la pandemia non ci consentiva di proseguire regolarmente. Spero non se ne riparli perché tutti i protocolli hanno una tenuta solida".Ha esordito così il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC), Umberto, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’."Quello della mia elezione è un grande riconoscimento di quanto fatto in 9 anni, ma soprattutto negli ultimi 9 mesi. Aver aggregato così tanto consenso, ed aver ottenuto in assemblea l’elezione di 24 consiglieri insieme a me, mi dà una forte carica per la grande responsabilità. A livello calcistico io e Beppe Dossena eravamo di differente livello. Programmi? Dobbiamo avere uno sguardo sul lungo periodo, consapevoli ...