Wolverhampton: «Raul Jimenez sta bene, è stato operato al cranio. Chiediamo privacy» (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Wolverhampton ha diffuso un comunicato aggiornando sulle condizioni di Raul Jimenez, uscito ieri in barella dopo un violento scontro di gioco Il Wolverhampton ha pubblicato un comunicato in cui fa luce sulle condizioni di salute di Raul Jimenez, uscito ieri dopo un violentissimo scontro aereo con David Luiz. «Raul sta bene dopo l’operazione subita la scorsa notte in un ospedale di Londra. Ha visto la sua compagna Daniela e ora sta riposando. Rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni prima di iniziare la sua riabilitazione. Il club desidera ringraziare lo staff medico dell’Arsenal, i paramedici del NHS, il personale ospedaliero e i chirurghi che, grazie alla loro abilità e alla loro prontezza, sono stati di grande aiuto. Il club chiede che a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilha diffuso un comunicato aggiornando sulle condizioni di, uscito ieri in barella dopo un violento scontro di gioco Ilha pubblicato un comunicato in cui fa luce sulle condizioni di salute di, uscito ieri dopo un violentissimo scontro aereo con David Luiz. «stadopo l’operazione subita la scorsa notte in un ospedale di Londra. Ha visto la sua compagna Daniela e ora sta riposando. Rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni prima di iniziare la sua riabilitazione. Il club desidera ringraziare lo staff medico dell’Arsenal, i paramedici del NHS, il personale ospedaliero e i chirurghi che, grazie alla loro abilità e alla loro prontezza, sono stati di grande aiuto. Il club chiede che a ...

