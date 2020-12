Tregua già finita. Dal 1 dicembre torna il maltempo (Di lunedì 30 novembre 2020) L'arrivo del freddo e di precipitazioni intense favorirà la neve anche in pianura. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un lunedì abbastanza tranquillo, da martedì dal Nord Europa un nucleo freddo di origini polari di addosserà sulle Alpi e quindi si tufferà nel Mediterraneo nella giornata di ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) L'arrivo del freddo e di precipitazioni intense favorirà la neve anche in pianura. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un lunedì abbastanza tranquillo, da martedì dal Nord Europa un nucleo freddo di origini polari di addosserà sulle Alpi e quindi si tufferà nel Mediterraneo nella giornata di ...

globalistIT : - forelvsket : @Asdfghjklgron senti oggi ti ho già sopportata abbastanza dammi tregua - EnricoUsai3 : @CristinaShonny @giorgio7110 Buongiorno piccola già fortunatamente oggi i tempo ci da un po di tregua ?????? - cuoredivetro3 : @Sanremo_2021 No grazie. Basta così. I tormentoni estivi hanno già rotto per diversi mesi, senza tregua. Ora speria… - GioChirilly : @Silvia91409805 Che poi non ci sarà nessuna tregua, rimarrà tutto come ora, ci daranno solo una sensazione di cambi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tregua già Etiopia, l’annuncio del premier Abiy: «Abbiamo preso Macallè» Corriere della Sera