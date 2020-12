Regioni Alpine, impianti sci aperti solo a ospiti di hotel (Di lunedì 30 novembre 2020) VENEZIA, 30 NOV - Le Regioni Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e Trento, hanno presentato al Governo una proposta di mediazione per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 30 novembre 2020) VENEZIA, 30 NOV - LeVeneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e Trento, hanno presentato al Governo una proposta di mediazione per ...

PantheonVerona : Le regioni chiedono al Governo la possibilità di aprire gli impianti di risalita in occasione delle prossime festiv… - messveneto : Le Regioni alpine: impianti di risalita delle piste aperti per gli ospiti degli alberghi e per i proprietari di sec… - askanews_ita : La proposta delle regioni alpine su #festività e #sci #COVID19italia - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: La proposta delle Regioni alpine: impianti da sci aperti solo a ospiti di hotel e di seconde case #ANSA - zazoomblog : Regioni Alpine impianti sci aperti solo a ospiti di hotel - #Regioni #Alpine #impianti #aperti -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni Alpine HTTP/1.1 Server Too Busy