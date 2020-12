Qualche considerazione sulla censura (Di lunedì 30 novembre 2020) sulla vicenda particolare, che riguarda la polemica tra la deputata Laura Boldrini e il direttore Mattia Feltri, e che rimbalza sui mass media di questi giorni, non occorre aggiungere altro. Si sa tutto. L’impressione, tuttavia, sembra essere che il contenuto e i protagonisti della vicenda contribuiscano a creare confusione sul tema generale (e capitale), più volte evocato, della libertà di espressione e su quello, corrispettivo, della censura. Il tema è complesso, certo, ma un po’ di ordine, con poche e chiare parole, può essere realizzato. Non occorre scomodare tutta la letteratura accademica internazionale, o rileggere a larghe pennellate la storia dell’umanità, per convenire su un fatto semplice. Ha senso parlare di censura solo quando il potere politico (oppure religioso, in quanto politico), generato attraverso istituzioni ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020)vicenda particolare, che riguarda la polemica tra la deputata Laura Boldrini e il direttore Mattia Feltri, e che rimbalza sui mass media di questi giorni, non occorre aggiungere altro. Si sa tutto. L’impressione, tuttavia, sembra essere che il contenuto e i protagonisti della vicenda contribuiscano a creare confusione sul tema generale (e capitale), più volte evocato, della libertà di espressione e su quello, corrispettivo, della. Il tema è complesso, certo, ma un po’ di ordine, con poche e chiare parole, può essere realizzato. Non occorre scomodare tutta la letteratura accademica internazionale, o rileggere a larghe pennellate la storia dell’umanità, per convenire su un fatto semplice. Ha senso parlare disolo quando il potere politico (oppure religioso, in quanto politico), generato attraverso istituzioni ...

