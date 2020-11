Maximo, lunghe file e assembramenti al centro commerciale per il Cyber Monday (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo la chiusura imposta del weekend, Maximo, il nuovo megastore sulla Laurentina, oggi ha riaperto i battenti. E non è stata di certo una mattinata tranquilla: neanche l’inizio settimana ha frenato la voglia di fare shopping. Anche oggi molti cittadini sono in fila per entrare nel nuovo centro commerciale. Perché si è passati dal Black Friday al Cyber Monday: lunedì di sconti e offerte imperdibili. Ancora una volta. Con la speranza che non riaccada quanto visto con l’inaugurazione di venerdì. Sì, perché Maximo è subito finito al centro di tante polemiche per le immagini di assembramenti, lunghe code e file che hanno fatto presto il giro del web. Tra l’indignazione di tanti, visto il periodo storico delicato che tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo la chiusura imposta del weekend,, il nuovo megastore sulla Laurentina, oggi ha riaperto i battenti. E non è stata di certo una mattinata tranquilla: neanche l’inizio settimana ha frenato la voglia di fare shopping. Anche oggi molti cittadini sono in fila per entrare nel nuovo. Perché si è passati dal Black Friday al: lunedì di sconti e offerte imperdibili. Ancora una volta. Con la speranza che non riaccada quanto visto con l’inaugurazione di venerdì. Sì, perchéè subito finito aldi tante polemiche per le immagini dicode eche hanno fatto presto il giro del web. Tra l’indignazione di tanti, visto il periodo storico delicato che tutti ...

CorriereCitta : #Maximo, lunghe file e assembramenti al centro commerciale per il Cyber Monday - Roma_Events : PRIMARK apre a Roma, lunghe file all'interno del centro commerciale Maximo - - GiorgiaDM_94 : RT @perchetendenza: 'Primark': Per le lunghe code formatesi questa mattina in occasione dell'inaugurazione a Roma del centro commerciale Ma… - infoiteconomia : Roma, tutti in fila per l'apertura del primo Primark. Lunghe code all'inaugurazione del Centro commerciale Maximo - qui_finanza : Roma, polemiche per gli assembramenti da Primark nel nuovo centro commerciale ‘Maximo’ Il centro commerciale di Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Maximo lunghe HTTP/1.1 Server Too Busy