Maradona, il medico è indagato per omicidio colposo: avviate le indagini (Di lunedì 30 novembre 2020) Il medico personale di Diego Armando Maradona è indagato per omicidio colposo, secondo quanto si apprende in queste ore dal quotidiano La Nacion. Leopoldo Luque, questo il nome del medico del compianto campione di calcio, è indagato per delle sospette irregolarità che potrebbero essere avvenute nel corso della breve e difficile degenza domiciliare del Pibe de oro, seguita all'ultimo ricovero del calciatore per l'avvenuta asportazione di un ematoba subdurale alla testa. I pm hanno raccolto diverso materiale, da cui emerge in particolare la mancanza di medici e defibrillatore nella casa di Tigre dove risiedeva Maradona nei suoi ultimi giorni di vita. Maradona, l'indagine aperta sul medico Delle ultime ore è la notizia ...

