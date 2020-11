L'ottantenne che sussurra ai falchi . "Libertà è stare a duemila metri con loro" (Di lunedì 30 novembre 2020) Rimini, pensionato ha addestrato cinque rapaci a 'scortarlo' nel parapendio. "Gli amici mi consigliavano le bocce e soffrivo di vertigini" Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Rimini, pensionato ha addestrato cinque rapaci a 'scortarlo' nel parapendio. "Gli amici mi consigliavano le bocce e soffrivo di vertigini"

Hungry_Italian_ : @frontiere_zero C'ho 'na cliente ottantenne che me chiama così. - necknovia : con la tosse che mi ritrovo sembro un incallito fumatore ottantenne. - albertoefabio : (AL) abbiamo fatto i salti mortali, mia sorella ed io, per proteggere l'ottantenne madreh, per distruggere tutto in… - OnoreeRispLeo19 : @diabolicus23 @vuIInet @LuigiGiliberti2 @Masssimilianoo @SignorErnesto L'ottantenne in RSA non corre nessun pericol… - forestale82 : RT @amoginstwit: Il figlio della mia vicina di casa (uomo, 50 anni) mi ha appena detto che mentre era in quarantena perché positivo al covi… -