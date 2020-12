Il tributo di Messi a Maradona scatena un (triste) conflitto commerciale tra Nike e Adidas (Di lunedì 30 novembre 2020) Lionel Messi segna un grande gol contro l’Osasuna. Si toglie la maglia del Barcellona e mostra la maglia che indossa sotto, quella storica del Newell’s di Maradona. E’ tributo emozionante. Il risvolto commerciale scatenatosi poi, invece, è il tristissimo segnale di come il calcio di Diego sia ormai andato… Si dà il caso infatti che il Barcellona sia sponsorizzato dalla Nike, e togliersi una maglia Nike per indossarne una Adidas (come quella storica del Newell’s) non si può fare. Paradossale se si considera che Messi è il volto del brand con le tre strisce. Ma quando gioca col Barcellona è obbligato a tenere indosso la divisa ufficiale, ovviamente, quella Nike. Visualizza questo post su ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) Lionelsegna un grande gol contro l’Osasuna. Si toglie la maglia del Barcellona e mostra la maglia che indossa sotto, quella storica del Newell’s di. E’emozionante. Il risvoltotosi poi, invece, è il tristissimo segnale di come il calcio di Diego sia ormai andato… Si dà il caso infatti che il Barcellona sia sponsorizzato dalla, e togliersi una magliaper indossarne una(come quella storica del Newell’s) non si può fare. Paradossale se si considera cheè il volto del brand con le tre strisce. Ma quando gioca col Barcellona è obbligato a tenere indosso la divisa ufficiale, ovviamente, quella. Visualizza questo post su ...

ROI05841958 : RT @napolista: Il tributo di Messi a Maradona scatena un (triste) conflitto commerciale tra Nike e Adidas Si toglie la maglia del Barcellon… - napolista : Il tributo di Messi a Maradona scatena un (triste) conflitto commerciale tra Nike e Adidas Si toglie la maglia del… - repubblica : Il tributo del Barcellona: Messi e compagni in cerchio attorno alla maglia di Diego - repubblica : RT @RepubblicaTv: Morto Maradona, il tributo del Barcellona: Messi e compagni in cerchio attorno alla maglia n.10: Il Barcellona ha reso om… - RepubblicaTv : Morto Maradona, il tributo del Barcellona: Messi e compagni in cerchio attorno alla maglia n.10: Il Barcellona ha r… -