"Il Mes non serve. Rimpasto? Lo vogliono Renzi e Di Maio" (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governo si appresta ad affrontare una fase cruciale per le sorti del Paese. E' tempo di stringere per il Recovery Fund e definire la Manovra di bilancio. Il premier Giuseppe Conte ha le idee chiare sul percorso che attende l'Italia, in un momento difficile come questo, a causa dell'emergenza Coronavirus. "Quei 209 miliardi - spiega Conte al Corriere della Sera - sono per il nostro Paese la sfida della vita, sarebbe doloroso non arrivare fino in fondo. Riusciremo a dare la svolta, con l'Europa abbiamo studiato un percorso a scorrimento veloce del Recovery. Stiamo facendo tantissimo, nonostante il clima di confusione che ogni tanto si alza". Sull'ipotesi di un Rimpasto di governo, il premier raffredda la questione. "Stiamo lavorando - prosegue Conte al Corriere - per impedire che il destino del Paese sia appeso alle sorti dei singoli. Non possiamo rincorrere le ...

borghi_claudio : Diffondere da tutte le parti sia l'intervista che i video sul #Mes. Non devono poter dire che non lo sapevano. 'Co… - borghi_claudio : L'ultima volta che si è parlato della riforma del MES in aula. Signor conte, CHE COSA NON CAPIVA??? Poi la riforma… - borghi_claudio : Attenzione: se la questione MES viene portata in Parlamento e CHIARAMENTE votata (non risoluzioni fumose che dicono… - maxxsilo : RT @Lidia_Undiemi: Il mes non è un fondo a cui accedere, ma un ente finanziario internazionale che in cambio di prestiti chiede di potere g… - Eriador : RT @borghi_claudio: Attenzione: se la questione MES viene portata in Parlamento e CHIARAMENTE votata (non risoluzioni fumose che dicono e n… -