I prezzi del palladio aumenteranno a breve e lungo termine

Leggi su invezz

(Di lunedì 30 novembre 2020) Idelsi sono conclusi a novembre ai massimi livelli. Mentre il metallo prezioso aveva preso una tendenza al ribasso in ottobre, è stato ampiamente in positivo da giugno 2020. Alle 12.08 GMT, ilera in ribasso dello 0,84% a 2404,53 dollari. Lo slancio al rialzo del metallo è dovuto alla ripresa dell’economia cinese e alle elevate vendite di auto.delLa Cina registra un indice PMI manifatturiero su 3 anni Il PMI manifatturiero cinese è salito ai massimi di 3 anni. Secondo i dati diffusi il 30 novembre dal China Logistics Information Center, il PMI è aumentato rispetto allo scorso mese di 51,4-52,1. La cifra è anche superiore al previsto 51,5. Inoltre, la lettura di novembre è la più alta da settembre 2017. Il PMI manifatturiero è una misura ...