Hazard ancora k.o., in campo nel 2021. Il medico: “Il suo fisico è oltre il limite” (Di lunedì 30 novembre 2020) Brutte notizie in casa Real Madrid: Eden Hazard si ferma. Di nuovo. L'attaccante belga, infatti, è alle prese con un momento della carriera particolarmente delicato. Oggi i Blancos hanno comunicato che l'ex Chelsea ha riscontrato un infortunio al retto anteriore della coscia destra.STRESSIl medico della nazionale belga Kris Van Crombrugge ha espresso il suo parere sulla situazione di Hazard aLaatste Nieuws"Penso che abbia superato il limite, che stia spingendo un po' troppo il suo fisico. A Madrid le aspettative sono alte. Eden dà l'impressione di essere piuttosto impermeabile alle pressioni, ma nessuno sfugge allo stress, che può avere un impatto sui muscoli. Penso che il suo tono muscolare sia un po' troppo alto in questo momento e questo può aumentare le possibilità di infortunio". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Brutte notizie in casa Real Madrid: Edensi ferma. Di nuovo. L'attaccante belga, infatti, è alle prese con un momento della carriera particolarmente delicato. Oggi i Blancos hanno comunicato che l'ex Chelsea ha riscontrato un infortunio al retto anteriore della coscia destra.STRESSIldella nazionale belga Kris Van Crombrugge ha espresso il suo parere sulla situazione diaLaatste Nieuws"Penso che abbia superato il limite, che stia spingendo un po' troppo il suo. A Madrid le aspettative sono alte. Eden dà l'impressione di essere piuttosto impermeabile alle pressioni, ma nessuno sfugge allo stress, che può avere un impatto sui muscoli. Penso che il suo tono muscolare sia un po' troppo alto in questo momento e questo può aumentare le possibilità di infortunio". ITA Sport Press.

