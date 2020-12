Giovanni Ciacci positivo al Covid, Adriana Volpe e Alessio Viola costretti a condurre da casa: la svolta per “Ogni Mattina” (Di lunedì 30 novembre 2020) Adriana Volpe e Alessio Viola restano a casa. svolta per “Ogni Mattina” dopo la notizia della positività al Covid di Giovanni Ciacci. L’esperto di moda e costume si è sottoposto a un tampone di controllo e ha annunciato di aver contratto il virus. Questo ha imposto la quarantena a tutto lo staff del programma di Tv8. I due conduttori si collegheranno da casa da oggi 30 novembre per portare avanti la trasmissione proprio come è accaduto ad altri colleghi prima di loro. La positività dell’opinionista che a “Ogni Mattina” cura la rubrica “Le pagelle di Giovanni Ciacci” ha spinto a una riorganizzazione interna. Al posto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 30 novembre 2020)restano aperdopo la notizia della positività aldi. L’esperto di moda e costume si è sottoposto a un tampone di controllo e ha annunciato di aver contratto il virus. Questo ha imposto la quarantena a tutto lo staff del programma di Tv8. I due conduttori si collegheranno dada oggi 30 novembre per portare avanti la trasmissione proprio come è accaduto ad altri colleghi prima di loro. La positività dell’opinionista che acura la rubrica “Le pagelle di” ha spinto a una riorganizzazione interna. Al posto ...

