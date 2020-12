Conte non avrà gradito il regalo a sorpresa di Gattuso (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo la partita Napoli-Roma, l’allenatore degli azzurri ha parlato dell’Inter, frasi che, forse, non piaceranno a Conte Gattuso anticipa Natale e infiocchetta un bel pacco destinato ad Antonio Conte: “Per lo scudetto, l’Inter è la squadra da battere”. Dall’altra parte del pensiero, l’allenatore nerazzurro avrà aperto il regalo curioso, s’è ritrovato un peso enorme da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo la partita Napoli-Roma, l’allenatore degli azzurri ha parlato dell’Inter, frasi che, forse, non piaceranno aanticipa Natale e infiocchetta un bel pacco destinato ad Antonio: “Per lo scudetto, l’Inter è la squadra da battere”. Dall’altra parte del pensiero, l’allenatore nerazzurroaperto ilcurioso, s’è ritrovato un peso enorme da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CarloCalenda : La Piramide, Il Faraone e l’idolo d’oro. Perché l’idea di Conte sul #RecoveryFund è demenziale e una proposta alter… - borghi_claudio : L'ultima volta che si è parlato della riforma del MES in aula. Signor conte, CHE COSA NON CAPIVA??? Poi la riforma… - CarloCalenda : La “piramide” con cui Conte pensa di gestire il #RecoveryPlan è destinata a fallire perché si pensa di far fare ad… - FlisiMaura : RT @DavelloStefano: #Conte: “Sul #RecoveryFund coinvolgeremo tutto il Parlamento”. Prima di fare un sistema di gestione a cabina di regia,… - Andrrr8 : @Yi_Benevolence infatti il problema non è conte ma il pd e la sinistra col suo apparato -

Ultime Notizie dalla rete : Conte non HTTP/1.1 Server Too Busy