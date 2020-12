Come richiedere il codice per la lotteria degli scontrini dal 1 dicembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Da domani 1 dicembre si comincia a fare sul serio con la richiesta del codice per la lotteria degli scontrini sul sito dell’iniziativa organizzata dal Governo per incentivare l’utilizzio di metodi di pagamento elettronico. Insomma, a partire da domani, gli italiani potranno iniziare ad accumulare punti che potranno tramutarsi in premi dal prossimo gennaio. Meglio procedere con ordine nella spiegazione di questa fase inziale in partenza tra poche ore. Il codice per la lotteria degli scontrini può essere richiesto nell’area pubblica del Portale lotteria, raggiungibile all’indirizzo web www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Quest’ultimo è stato messo a disposizione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Da domani 1si comincia a fare sul serio con la richiesta delper lasul sito dell’iniziativa organizzata dal Governo per incentivare l’utilizzio di metodi di pagamento elettronico. Insomma, a partire da domani, gli italiani potranno iniziare ad accumulare punti che potranno tramutarsi in premi dal prossimo gennaio. Meglio procedere con ordine nella spiegazione di questa fase inziale in partenza tra poche ore. Ilper lapuò essere richiesto nell’area pubblica del Portale, raggiungibile all’indirizzo web www..gov.it. Quest’ultimo è stato messo a disposizione ...

