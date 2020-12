Bartoletti | con calca shopping si scherza col fuoco

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – “A Roma continuiamo a giocare con il. Anche se i numeri dicono che l’epidemia e’ sotto controllo, la situazione non e’ allegra: gli ospedali sono pieni e i casi positivi continuano. Dunque bisogna far rispettare le regole”. Cosi’ il vice presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario provinciale della Fimmg, Pier Luigi, ha commentato, all’agenzia Dire, le immagini dellanelle vie dellodi Roma. “Ricordo che da gennaio avremo un aumento di pazienti legati all’influenza stagionale- ha aggiunto- Dunque se dovesse esserci anche una terza ondata di Covid, il sistema sanitario rischierebbe il collasso. Altro che Uscar o Usca, non ci salverebbe neanche l’Esercito”.