Ancora una vittima Covid nel Sannio, è una donna di Pesco Sannita

Tempo di lettura: < 1 minuto

Pesco Sannita (Bn) – Il Sannio piange un'altra vittima del Covid. Si tratta di una donna di Pesco Sannita. A comunicarlo, sui social, è stato lo stesso primo cittadino Antonio Michele: "Oggi è una triste giornata per la nostra comunità. La sig.ra Alba non è più tra noi. Questo male oscuro chiamato Covid ha privato i suoi cari e la comunità del suo sorriso e grande disponibilità". "Ai suoi cari – ha scritto sindaco – rivolgo vive espressioni di vicinanza. Facciamo in modo che il suo sacrificio non sia vano. Mettiamocela tutta. Rispettiamo le regole. Grande attenzione su tutto. Ce la dobbiamo fare! Tanto dipende da noi!!".

