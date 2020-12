Alexandra Ocasio-Cortez: “La pazienza per sopportare la tossicità in LoL mi torna utile al Congresso” (Di lunedì 30 novembre 2020) Anche un membro del Congresso può trarre insegnamenti dalle partite esports. Ancora di più se sei un’appassionata del settore, come più volte dichiarato e dimostrato. Parliamo ovviamente di Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata progressista 31enne rieletta alla Camera dei Rappresentanti grazie al 69% ottenuto nel 14esimo distretto di New York (e che molti sognano già come candidata dei “Dem” nelle elezioni 2024, ndr). Durante uno streaming sul suo canale Twitch, la Ocasio-Cortez ha affermato di essere migliorata sul piano della pazienza anche “grazie” alla tossicità presente in League of Legends. “Per non farsi prendere dall’inferno dell’ELO serve davvero tanta pazienza”, ha detto la Ocasio-Cortez. “Stavo… giocando con dei ragazzi di ... Leggi su esports247 (Di lunedì 30 novembre 2020) Anche un membro del Congresso può trarre insegnamenti dalle partite esports. Ancora di più se sei un’appassionata del settore, come più volte dichiarato e dimostrato. Parliamo ovviamente di Alexandria, la deputata progressista 31enne rieletta alla Camera dei Rappresentanti grazie al 69% ottenuto nel 14esimo distretto di New York (e che molti sognano già come candidata dei “Dem” nelle elezioni 2024, ndr). Durante uno streaming sul suo canale Twitch, laha affermato di essere migliorata sul piano dellaanche “grazie” allapresente in League of Legends. “Per non farsi prendere dall’inferno dell’ELO serve davvero tanta”, ha detto la. “Stavo… giocando con dei ragazzi di ...

esports247_it : Alexandra Ocasio-Cortez: 'La pazienza per sopportare la tossicità in LoL mi torna utile al Congresso'… - Marta90425858 : Alexandra Ocasio-Cortez pregunta a Mark Zuckerberg por Cambridge Analytica - IGNitalia : Lo streamer canadese Jeremy Wang, meglio conosciuto come Disguised Toast, rivela di essere quasi riuscito a contatt… - bennicyy : Crush potente per Alexandra Ocasio Cortez - bopdopp : @SavedYouAClickV Alexandra Ocasio Cortez? -

Ultime Notizie dalla rete : Alexandra Ocasio HTTP/1.1 Server Too Busy