Roberto Anselmi figlio adottivo Renato Zero | una storia davvero commovente

Leggi su youmovies

(Di domenica 29 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ildel cantautore, ci racconta la sua tragica infanzia. Per fortunal’ha salvato. Oggisarà l’ospite principale della trasmissione di Mara Venier, Domenica In. In questa occasione ci presenterà il suo nuovo album discografico dal titolosettanta. Ma capiamo cosa si nasconde dietro una vita meno