Paura in Arsenal Wolverhampton | Raul Jimenez a terra privo di sensi – VIDEO

Durísimo choque de cabezas entre el gran @Raul Jimenez9 y David Luiz.Jiménez va en camilla, aparentemente con oxígeno.Que se recupere pronto!pic.twitter.com/lejv1Vgfqq— León Krauze (@LeonKrauze) November 29, 2020 Paura durante la sfida di Premier League tra Arsenal e Wolverhampton: durissimo scontro tra Raul Jimenez e David Luiz – VIDEO Attimi di Paura durante il match di Premier League tra Arsenal e Wolverhampton, a causa di un durissimo scontro tra David Luiz e Raul Jimenez. L'attaccante messicano ha avuto la peggio, cadendo a terra privo di sensi e uscendo dal campo in barella, soccorso dai sanitari.

