Ogni Mattina: Adriana Volpe e Alessio Viola a casa. Ciacci positivo al coronavirus (Di domenica 29 novembre 2020) Adriana Volpe e Alessio Viola Anche Giovanni Ciacci è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è il diretto interessato con un post su Instagram in cui rassicura il pubblico facendo sapere di non aver nessun sintomo e di essere in isolamento. Inevitabilmente le conseguenze di questa positività sono ricadute sulla trasmissione Ogni Mattina che lo vede arruolato nel cast. Il programma continuerà ad andare in onda ma con Adriana Volpe e Alessio Viola che condurranno da casa. Lo studio però non sarà deserto ma si avvarrà nuovamente della presenza di Davide Camicioli. Il giornalista non è nuovo ai telespettatori di Ogni Mattina.

