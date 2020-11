Maltempo in Sardegna, sopralluogo Solinas e Borrelli per stima danni (Di domenica 29 novembre 2020) Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, insieme al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ed il capo della Protezione Civile, Francesco Borrelli, impegnati in sopralluoghi nelle zone investite dal Maltempo nel nuorese, dove sono morte tre persone. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) Il presidente della Regione, Christian, insieme al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ed il capo della Protezione Civile, Francesco, impegnati in sopralluoghi nelle zone investite dalnel nuorese, dove sono morte tre persone. vbo/com su Il Corriere della Città.

matteosalvinimi : Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di… - CagliariCalcio : Stringiamoci tutti insieme in un forte abbraccio per le comunità devastate dal maltempo. Forza Bitti, forza Sardegna ?????? - GassmanGassmann : Zone della Sardegna devastate dagli effetti dei cambiamenti climatici.NON è maltempo. I soccorsi lottano con il fan… - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Maltempo in Sardegna, la strada tra Dorgali e Nuoro diventa un fiume: Ecco come si presenta la strada che collega Dorgali… - Virus1979C : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Bitti (NU), squadre e ruspe dei #vigilidelfuoco al lavoro stamattina per rimuovere i veicoli trascinati dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Sardegna Sardegna. Bitti devastata da alluvione. Paura per diga a Torpè. In Sicilia, tromba d'aria a Catania Rai News Meteo, le previsioni di lunedì 30 novembre: temperature in picchiata per venti freddi da Nord

Il clima diverrà pienamente invernale quasi ovunque, ma in Sicilia e in Sardegna si sfioreranno i 20 gradi. Tra mercoledì e giovedì possibili fiocchi di neve nelle pianure di Nord-est ...

Alluvione in Sardegna, la solidarietà del mondo politico

Alluvione in Sardegna, scatta la solidarietà del mondo politico. Il senatore Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, ha pubblicato un post ...

Il clima diverrà pienamente invernale quasi ovunque, ma in Sicilia e in Sardegna si sfioreranno i 20 gradi. Tra mercoledì e giovedì possibili fiocchi di neve nelle pianure di Nord-est ...Alluvione in Sardegna, scatta la solidarietà del mondo politico. Il senatore Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, ha pubblicato un post ...