Donnarumma | “Mi godo il momento | voglio restare Raiola sa cosa deve fare”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 29 novembre 2020) Il portiere del Milan Gianluigiha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida alla Fiorentina: “Sappiamo che la Fiorentina non si è espressa al massimo, ma conosciamo anche le loro potenzialità. L’abbiamo preparata bene, e sappiamo di dover dare il massimo per portare la vittoria a casa. Le vittorie portano entusiasmo, ma al di là di quello siamo un bel gruppo, e questo penso sia la componente fondamentale nei successi che abbiamo avuto e che vogliamo continuare ad avere.Secontinuare a giocare per il Milan? Certo, poi ne parlerà chi di dovere. Io sono fuori, Mino (, ndr) safare. Io migodere questo”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.