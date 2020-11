Biathlon oggi, Sprint Kontiolahti 2020: orari, tv, programma, streaming, startlist (Di domenica 29 novembre 2020) oggi, domenica 29 novembre, il primo weekend della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon terminerà. Sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia) godremo di un grande spettacolo. In programma la 10 km Sprint maschile e la 7.5 km femminile. Nella prova sarà interessante capire come il norvegese Johannes Boe, in un format particolarmente gradito, saprà rispondere al giovane connazionale Sturla Holm Lægreid, classe ’97 e vincitore a sorpresa ieri della 20 km individuale. Una prova perfetta quella del ragazzo scandinavo, bravissimo a completare l’opera con 20 bersagli centrati, approfittando dell’unico errore di Boe. In questo caso però dovremmo assistere alla rivincita di “Giovannino”, tenendo d’occhio la compagine francese con Quentin Fillon Mallet, Emilien Jacquelin e Antonin Guigonnat ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020), domenica 29 novembre, il primo weekend della Coppa del Mondo-2021 diterminerà. Sulle nevi di(Finlandia) godremo di un grande spettacolo. Inla 10 kmmaschile e la 7.5 km femminile. Nella prova sarà interessante capire come il norvegese Johannes Boe, in un format particolarmente gradito, saprà rispondere al giovane connazionale Sturla Holm Lægreid, classe ’97 e vincitore a sorpresa ieri della 20 km individuale. Una prova perfetta quella del ragazzo scandinavo, bravissimo a completare l’opera con 20 bersagli centrati, approfittando dell’unico errore di Boe. In questo caso però dovremmo assistere alla rivincita di “Giovannino”, tenendo d’occhio la compagine francese con Quentin Fillon Mallet, Emilien Jacquelin e Antonin Guigonnat ...

