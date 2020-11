Volley, SuperLega: Civitanova batte Verona e torna in testa, in attesa di Perugia. Show di Leal e Simon (Di sabato 28 novembre 2020) Civitanova ha sconfitto Verona per 3-1 (25-17; 25-12; 19-25; 25-13) nel match valido per la 12ma giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Lube si è imposta tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, giganteggiando nei primi due set e poi imponendosi nettamente nella quarta frazione, dopo essere incappata in un passaggio a vuoto nel terzo parziale. Gli ultimi Campioni d’Italia e d’Europa sono così tornati al successo dopo il ko subito un paio di settimane fa contro Vibo Valentia e tornano momentaneamente in testa alla classifica generale. I cucinieri ora sono a quota 26 punti raccolti in 10 partite e hanno due lunghezze di vantaggio su Perugia, la quale potrà replicare domani pomeriggio in casa di Vibo Valentia. Gli ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020)ha sconfittoper 3-1 (25-17; 25-12; 19-25; 25-13) nel match valido per la 12ma giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. La Lube si è imposta tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, giganteggiando nei primi due set e poi imponendosi nettamente nella quarta frazione, dopo essere incappata in un passaggio a vuoto nel terzo parziale. Gli ultimi Campioni d’Italia e d’Europa sono cosìti al successo dopo il ko subito un paio di settimane fa contro Vibo Valentia eno momentaneamente inalla classifica generale. I cucinieri ora sono a quota 26 punti raccolti in 10 partite e hanno due lunghezze di vantaggio su, la quale potrà replicare domani pomeriggio in casa di Vibo Valentia. Gli ...

