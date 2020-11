Studio sulla salute dei calciatori: meno ictus ma più rischi per le malattie degenerative (Di sabato 28 novembre 2020) È stato pubblicato sul New England Journal of Medicine uno Studio epidemiologico retrospettivo su 7676 ex calciatori scozzesi professionisti, identificati in un database, che fornisce 'buone e cattive ... Leggi su globalist (Di sabato 28 novembre 2020) È stato pubblicato sul New England Journal of Medicine unoepidemiologico retrospettivo su 7676 exscozzesi professionisti, identificati in un database, che fornisce 'buone e cattive ...

UffiziGalleries : #UffiziQuiz Lo studio servì per la'Cena in Emmaus' oggi agli #Uffizi, dipinta da #Pontormo nel 1525 per la Certosa… - rossmillion : Ho appena scoperto che lo studio Mappa è quello che ha fatto anche Sarazanmai, ora si spiega tutto sulla cura e la… - KentAllard23 : RT @azangrillo: #Coronavirus, ecco cosa incide sulla mortalità. Per approfondire, lo studio è disponibile qui - MariMario1 : RT @azangrillo: #Coronavirus, ecco cosa incide sulla mortalità. Per approfondire, lo studio è disponibile qui - aprile_25 : RT @azangrillo: #Coronavirus, ecco cosa incide sulla mortalità. Per approfondire, lo studio è disponibile qui -

Ultime Notizie dalla rete : Studio sulla "Nelle prossime settimane presenteremo uno studio sulla centrale e i nostri progetti per il futuro" Città della Spezia Sistemi di rivestimento Dimensioni del mercato, condivisione delle opportunità di crescita per il 2020, rapporto di analisi e previsioni 2020-2024

Kaden Gilbert November 28, 2020 Sistemi di rivestimento Dimensioni del mercato, condivisione delle opportunità di crescita per il 2020, rapporto di analisi e previsioni 2020-20242020-11-28T19:10:00+00 ...

Covid. Secondo i pediatri solo l’8% dei bambini trasmette il virus

Covid. Solo l’8% dei bambini trasmette il nuovo coronavirus. Il dato emerge da un’ampia rassegna di studi internazionali sulla contagiosità dei bambini, presentata nel corso della sessione Sitip (Soci ...

Kaden Gilbert November 28, 2020 Sistemi di rivestimento Dimensioni del mercato, condivisione delle opportunità di crescita per il 2020, rapporto di analisi e previsioni 2020-20242020-11-28T19:10:00+00 ...Covid. Solo l’8% dei bambini trasmette il nuovo coronavirus. Il dato emerge da un’ampia rassegna di studi internazionali sulla contagiosità dei bambini, presentata nel corso della sessione Sitip (Soci ...