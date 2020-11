Rudy Zerbi: età, altezza, peso, nome vero, i 3 padri, moglie, 4 figli da 3 donne (Di sabato 28 novembre 2020) Il suo vero nome è Rodolfo, ma tutti lo conoscono come Rudy Zerbi. Critico e produttore musicale, conduttore radiofonico e spesso anche televisivo. La musica per lui non ha segreti, difatti lo ricordiamo anche nel famoso ruolo di severissimo insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi. Tralasciando la sua nota carriera, piuttosto, sarebbe il caso di soffermarsi sulla sua insolita famiglia. Sapevate che Rudy Zerbi ha ben tre padri? Proprio così. Quello biologico lo ha conosciuto solo a trent’anni, quando sua mamma era malata e gli ha confessato fosse figlio del presentatore Davide Mengacci. In seguito è stata Mara Carfagna a presentarli a una festa. Gli altri sono Roberto Zerbi, primo marito della mamma, e colui che l’ha ... Leggi su tuttivip (Di sabato 28 novembre 2020) Il suoè Rodolfo, ma tutti lo conoscono come. Critico e produttore musicale, conduttore radiofonico e spesso anche televisivo. La musica per lui non ha segreti, difatti lo ricordiamo anche nel famoso ruolo di severissimo insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi. Tralasciando la sua nota carriera, piuttosto, sarebbe il caso di soffermarsi sulla sua insolita famiglia. Sapevate cheha ben tre? Proprio così. Quello biologico lo ha conosciuto solo a trent’anni, quando sua mamma era malata e gli ha confessato fosseo del presentatore Davide Mengacci. In seguito è stata Mara Carfagna a presentarli a una festa. Gli altri sono Roberto, primo marito della mamma, e colui che l’ha ...

