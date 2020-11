Resta impigliato nel cardano di un trattore, ferito un 14enne (Di sabato 28 novembre 2020) Se l'è cavata con un forte spavento e una frattura al braccio destro. Brutta disavventura per un ragazzo di appena 14 anni nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, a Meduna di LIvenza, in un ... Leggi su trevisotoday (Di sabato 28 novembre 2020) Se l'è cavata con un forte spavento e una frattura al braccio destro. Brutta disavventura per un ragazzo di appena 14 anni nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, a Meduna di LIvenza, in un ...

____Cupido____ : @Camille15818665 Amore, non ce la fa nessuno, ma spesso c'è chi resta impigliato in una rete d'amore dove non ricev… -

Ultime Notizie dalla rete : Resta impigliato Resta impigliato nel cardano di un trattore, ferito un 14enne TrevisoToday "Ibrahym rimase impigliato alla vegetazione"

‘Due laghi’, la consulenza fissa le cause all’origine dell’annegamento del giovane. La difesa del titolare: "Improbabile. Faremo verifiche" ...

Perugia-Gubbio 0-0. Brutta partita su cui riflettere: grifoni spuntati e prevedibili.

(UNWEB) Perugia. Uno stop in una delle partite più brutte viste al Curi quest’anno. Uno stop da analizzare bene e da non archiviare solo con l’etichetta “giornata storta”. Il Perugia resta impigliato ...

‘Due laghi’, la consulenza fissa le cause all’origine dell’annegamento del giovane. La difesa del titolare: "Improbabile. Faremo verifiche" ...(UNWEB) Perugia. Uno stop in una delle partite più brutte viste al Curi quest’anno. Uno stop da analizzare bene e da non archiviare solo con l’etichetta “giornata storta”. Il Perugia resta impigliato ...