(Di sabato 28 novembre 2020) Domani ci sarà il debutto online della web” con, che presta la sua voce per il personaggioPuff. 250 episodi da 5 minuti della webanimata. Di Cosa Parla? “” segue le avventure di un gruppo di simpatici uccellini, aiutanti dello scaltro tricheco Otto. I protagonisti principali della serie sono cinque:Puff, Tic e Tac, Didi e Pie, che abitano con la loro tribù di Puffin nella vasta e tecnologica Tana di Otto (abile ingegnere e collezionista inveterato). Le storie spaziano da audaci missioni a situazioni legate ai piccoli problemi della vita quotidiana e affrontano in modo adatto ai più piccoli temi quali l’uguaglianza di genere, la lotta contro l’inquinamento e la ...

MoliPietro : PUFFINS: la web series con Johnny Depp dal 27 novembre su Apple TV e Amazon Prima - MyGrindelwald : IERVOLINO ENTERTAINMENT presenta PUFFINS una web series animata con Johnny Depp nel ruolo di Johnny Puff - dahliaratchett : RT @Screenweek: La serie web animata #Puffins che può contare tra i suoi doppiatori #JohnnyDepp disponibile dal 27 novembre su #AppleTV e A… - Savvy_CapJackie : RT @sehmagazine: ?? “Puffins”, una web series animata con Johnny Depp nel ruolo di Johnny Puff, prodotta dalla @IervolinoEnt. In Italia le p… - JohnnyChirps : RT @Screenweek: La serie web animata #Puffins che può contare tra i suoi doppiatori #JohnnyDepp disponibile dal 27 novembre su #AppleTV e A… -

Ultime Notizie dalla rete : PUFFINS web

S&H Magazine

Iervolino Entertainment ha firmato nuovi contratti con la società serba Archangel Digital Studios per la concessione in licenza dei diritti d’autore dei secondi 18 episodi della web series “Puffins: i ...Iervolino Entertainment Spa ("IE"), società quotata sul mercato AIM Italia attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale, annuncia la ...