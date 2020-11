Michael Jordan dona due milioni di 'The Last Dance' per il Banco Alimentare (Di sabato 28 novembre 2020) Michael Jordan ha donato 2 milioni di dollari di guadagni da 'Last Dance' alle banche alimentari locali in Carolina e Chicago, secondo Variety. 'In questi tempi difficili e in un anno di difficoltà ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 novembre 2020)hato 2di dollari di guadagni da '' alle banche alimentari locali in Carolina e Chicago, secondo Variety. 'In questi tempi difficili e in un anno di difficoltà ...

Michael Jordan ha dimostrato di essere un campione dentro e fuori dal campo. La leggenda del basket ha incantato milioni di telespettatori con la serie televisiva The Last Dance (distribuita in Italia ...

Michael Jordan, donato in beneficenza incasso di The Last Dance: oltre 2 milioni

Michael Jordan dona gli incassi ottenuti con la serie televisiva The Last Dance in beneficenza: andranno ad un'associazione che ciba i più poveri.

Michael Jordan dona gli incassi ottenuti con la serie televisiva The Last Dance in beneficenza: andranno ad un'associazione che ciba i più poveri.