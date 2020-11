Mancate assunzioni all'ospedale di Cosenza, Si Cobas diffida azienda (Di sabato 28 novembre 2020) La pubblicazione del bando di pubblico concorso è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 5 settembre 2017, dopo la revoca". Si Cobas scrive che i " posti messi a concorso sono ... Leggi su cn24tv (Di sabato 28 novembre 2020) La pubblicazione del bando di pubblico concorso è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 5 settembre 2017, dopo la revoca". Siscrive che i " posti messi a concorso sono ...

Mancate assunzioni all’ospedale di Cosenza, Si Cobas diffida azienda

Il Si Cobas ha diffidato l’azienda ospedaliera di Cosenza ad assumere gli operatori socio sanitari come approvato nel piano di fabbisogno triennale dell’azienda ospedaliera di Cosenza. A seguito della ...

