Luca Zaia punzecchia la Berlinguer | Dov' è Mauro Corona? La quarantena dura 10 giorni

(Di sabato 28 novembre 2020) Francesca Galiciin collegamento con Biancaironizza sull'assenza die ne chiede il ritorno come opinionista a Cartabianca Continua il mistero sull'assenza dida Cartabianca. Da una parte la conduttrice lo rivorrebbe al suo fianco nonostante le intemperanze, dall'altra il direttore di rete sta usando il pugno di ferro contro il filosofo scalatore e non sembra intenzionato a cedere. Il carattere particolare dinon è facile da gestire ma Biancacon lui ha instaurato un rapporto di profonda stima reciproca. Non sono mancati gli scontri e forse ce n'è stato uno di troppo che ha convinto la rete a bloccare la sua partecipazione al programma. ...

matteosalvinimi : Ho sentito Luca Zaia questa sta mattina. Se ci sono protocolli che mettono in sicurezza chi va al bar, al ristorant… - Teleblogmag : Tantissimi ospiti e argomenti anche questa settimana. @chetempochefa @RaiTre Iscriviti al nostro canale Telegram!… - AgenziaOpinione : RAI 3 – “ CHE TEMPO CHE FA “ * DOMENICA 29 NOVEMBRE IN STUDIO: « IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DAVID SASSOLI… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: ' LA RIMPATRIATA '. Luca Zaia: “Mi tolga una curiosità ma a Cartabianca mi sa la quarantena dura più di 10 giorni. Voi lo sap… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: ' LA RIMPATRIATA '. Luca Zaia: “Mi tolga una curiosità ma a Cartabianca mi sa la quarantena dura più di 10 giorni. Voi lo sap… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Zaia

Anche Luca Zaia, spesso ospite di Cartabianca, non manca di ribadire come quella di Corona sia un'assenza di peso nel programma. Mauro Corona continua ad andare in tv, va ospite in altri programmi e ...Il governatore Luca Zaia in diretta alle 12,30 da Marghera per gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid in Veneto. LA DIRETTA... Scopri di più ...