Il twerking di Loredana Bertè a The Voice Senior tagliato in extremis dopo le polemiche su Detto Fatto (Di sabato 28 novembre 2020) Il twerking di Loredana Bertè a The Voice Senior non lo vedremo mai. Ieri, 27 novembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del format condotto da Antonella Clerici e l'intervento dell'Amministratore Delegato Fabrizio Salini ha evitato che si verificasse un Detto Fatto 2.0. Ricordiamo, infatti, che il tutorial della "spesa sexy" andato in onda proprio nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è destinato a rimanere un nervo scoperto tra i corridoio di Viale Mazzini. Come documenta Repubblica e ricostruisce TV Blogo, tutto si è svolto durante la giornata di ieri mentre si definivano gli ultimi preparativi prima della messa in onda della puntata. Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha inviato la puntata all'AD Fabrizio Salini ...

