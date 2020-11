Francesco Totti si commuove in diretta | i lutti recenti lo hanno stravolto

Leggi su viagginews

(Di sabato 28 novembre 2020), oggi ospite a Verissimo racconta di quel gesto speciale di Maradona. Non potrà mai dimenticarlo. Oggi ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, il programma del sabato in onda su Canale 5,aprirà il suo cuore parlando di alcuni avvenimenti davvero importanti per lui e la sua famiglia. Prima di tutti la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com