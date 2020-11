Enzo Iacchetti è fidanzato? Ecco finalmente la verità (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enzo Iacchetti ha una nuova fidanzata? La risposta sembra essere finalmente arrivata dopo tanto tempo. Ecco qual è la verità. Enzo Iacchetti ha senza alcun dubbio fatto la storia come conduttore di ‘Striscia La Notizia’, dove è stato per anni la spalla di Ezio Greggio. Il presentatore però molto spesso ha fatto parlare e chiacchierare Leggi su youmovies (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha una nuova fidanzata? La risposta sembra esserearrivata dopo tanto tempo.qual è laha senza alcun dubbio fatto la storia come conduttore di ‘Striscia La Notizia’, dove è stato per anni la spalla di Ezio Greggio. Il presentatore però molto spesso ha fatto parlare e chiacchierare

Notiziedi_it : “Ho avuto una storia segreta con Enzo Iacchetti per 4 anni”, parla la 30enne Rosi - BorioCarlo : RT @1giornodapecora: Grazie a @preglias, @Pierferdinando Casini, @Costanzo, @borghi_claudio, Enzo Iacchetti per esser stati nostri ospiti.… - 1giornodapecora : Grazie a @preglias, @Pierferdinando Casini, @Costanzo, @borghi_claudio, Enzo Iacchetti per esser stati nostri ospit… - 1giornodapecora : Il più grande attore e conduttore di @Striscia di ogni epoca ora con noi a @Radio1Rai #ugdp: diamo il benvenuto ad… - CIAfra73 : @tw_fyvry @Tvottiano @famigliasimpson @enrick81 @Federic01996 @AgoCannella @napoliforever89 @misterf_tweets… -