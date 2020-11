Chi offende le donne in nome delle donne

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 28 novembre 2020) Giacomo Susca Ripagare con l'odio di genere leche sarebbero colpevoli di diffondere stereotipi di genere. Detto, fatto. La faccenda del contenitore «leggero» di Rai2 (ormai sospeso, sino a nuove indicazioni o a polverone placato) sta diventando pesante. Il cortocircuito che fa inceppare l'ingranaggio mediatico è il seguente: quel maledetto sketch su come fare la spesa in modo seducente secondo gli autori avrebbe dovuto trasmettere il messaggio opposto, giocando sull'ironia e la parodia; in realtà molti telespettatori e telespettatrici hanno visto nel (mediocre) siparietto solo un messaggio offensivo per la dignità della donna, per giunta in concomitanza con la Giornata contro la violenza sulle. Come spesso accade nel nostro Paese quando la questione è grave ma non è seria, è scesa in campo ...