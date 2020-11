Bimba siriana ferita da una bomba Salvata a Bergamo dalla tecnologia in 3D

Ultime Notizie dalla rete : Bimba siriana

Stava giocando nel cortile di casa, a Idlib, in Siria: un boato improvviso, le bombe, e lei è finita a terra, in un lago di sangue, ferita, con una scheggia conficcata nei polmoni. Era il 2012, a ...Originaria di Saronno, 32 anni, un bimbo di tre anni e una bimba in arrivo tra qualche mese, ha studiato a Pavia prima di iniziare, con la laurea specialistica e con il dottorato, a fare ricerca in ...