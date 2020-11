Arrampicata sportiva | Europei 2020 | Aleksei Rubtsov e Viktoriia Meshkova vincono nella combinata prova olimpica

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) A Mosca (Russia) si sono conclusi glidi. Oggi sono andate in scena le finali della, il format che assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, dove questo sport farà il proprio debutto nel programma a cinque cerchi. Si tratta della competizione che unisce tutte le specialità dell’(speed, boulder, lead). Va ricordato che a questa rassegna continentale erano assenti tantissime Nazioni di vertice e moltissimi atleti di punta a causa dell’emergenza sanitaria, anche l’Italia aveva deciso di non presentarsi in modo da preservare la salute degli azzurri.ha vinto con il fiato sospeso. L’oro sembrava essere al collo dello svizzero Sascha Lehmann che, dopo il quarto posto nello speed e ...