Amici 20, Rudy Zerbi: “caccerei Arianna con il pullman sulla Tiburtina” (Di sabato 28 novembre 2020) Nella terza puntata andata in onda sabato 28 novembre di Amici 20, ci sono stati diversi colpi di scena. La puntata è iniziata con la Celentano che ha massacrato Rosa, ballerina del team di Lorella Cuccarini, sia dal punto di vista personale che professionale. Non è stato da meno anche Rudy Zerbi che ha sospeso il giudizio dell’aspirante cantante Arianna. Ragazza, tra l’altro, che è stata scelta proprio dal giudice di ‘Tu Si Que Vales’ e che fa parte, appunto, proprio del suo team insieme ad Esa, Evandro, Leonardo e Sangiovanni. Rudy Zerbi, coach di canto di ‘Amici 20’, ha voluto sospendere il giudizio dell’aspirante cantante perché è stanco di vederla svogliata, lamentosa e che non mette impegno nelle cose che fa. A dimostrazione che quando sta dicendo è vero, ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 28 novembre 2020) Nella terza puntata andata in onda sabato 28 novembre di20, ci sono stati diversi colpi di scena. La puntata è iniziata con la Celentano che ha massacrato Rosa, ballerina del team di Lorella Cuccarini, sia dal punto di vista personale che professionale. Non è stato da meno ancheche ha sospeso il giudizio dell’aspirante cantante. Ragazza, tra l’altro, che è stata scelta proprio dal giudice di ‘Tu Si Que Vales’ e che fa parte, appunto, proprio del suo team insieme ad Esa, Evandro, Leonardo e Sangiovanni., coach di canto di ‘20’, ha voluto sospendere il giudizio dell’aspirante cantante perché è stanco di vederla svogliata, lamentosa e che non mette impegno nelle cose che fa. A dimostrazione che quando sta dicendo è vero, ...

Federic37563588 : RT @sprouseaholic: Spero proprio che Rudy non restituisca la maglia ad Arianna. Amici é un’occasione unica e lei non si rende minimamente c… - LaVerit27500880 : Quanto mi mancano quando i professori erano davvero i professori di Amici, Jurman, Pitteri, Palma, Di Michele e Ves… - Giornaleditalia : Amici 2020, Arianna va a ‘casa’. Rudy tuona: ‘Odio lo spreco di talento. Non ti do la maglia’ - dedicatoatee : RT @sprouseaholic: Spero proprio che Rudy non restituisca la maglia ad Arianna. Amici é un’occasione unica e lei non si rende minimamente c… - fabiofabbretti : #Amici20, puntata di sabato 28 novembre 2020 – Arisa perde Giulio, eliminato dal nuovo allievo Deddy. Rudy toglie i… -