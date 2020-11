X Factor 2020, il rock potentissimo dei Little Piece of Marmelade arriva in semifinale. La loro “Digital Cramps” conquista il pubblico (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono in due ma suonano come una affollatissima band. I Little Pieces of Marmelade agguantano la semifinale di X Factor 2020 al termine di una puntata tesissima, che ha visto loro – come sempre – portare sul palco del potentissimo rock. Nella seconda manche di ieri, in particolare, il duo ha eseguito “Digital Cramps”, un altro brano originale: il pubblico è dalla loro parte e la batteria li accompagna mentre proseguono il proprio percorso nello show. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono in due ma suonano come una affollatissima band. Is ofagguantano ladi Xal termine di una puntata tesissima, che ha visto– come sempre – portare sul palco del. Nella seconda manche di ieri, in particolare, il duo ha eseguito, un altro brano originale: ilè dallaparte e la batteria li accompagna mentre proseguono il proprio percorso nello show. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

