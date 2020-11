Vogue Polonia sostiene la lotta delle donne per il diritto all'aborto (Di venerdì 27 novembre 2020) Vogue Polonia si schiera per il diritto all'aborto alle donne. Lo fa ospitando in copertina la modella e attivista Anja Rubik, che posa con le mani legate e il corpo avvolto in un drappo rosso. Sul ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020)si schiera per ilall'alle. Lo fa ospitando in copertina la modella e attivista Anja Rubik, che posa con le mani legate e il corpo avvolto in un drappo rosso. Sul ...

Lo fa ospitando in copertina la modella e attivista Anja Rubik, che posa con le mani legate e il corpo avvolto in un drappo rosso.

