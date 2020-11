“Ve lo devo dire…”. Tina Cipollari, annuncio inaspettato (e triste). Ma ha preferito farlo lei (Di venerdì 27 novembre 2020) Un annuncio a dir poco inaspettato quello di Tina Cipollari. È arrivato nelle scorse ore a mezzo Instagram: la Vamp di Uomini e Donne, che sui social non è certamente tra le vip più attive, ha deciso di pubblicare un lungo messaggio per informare tutti i fan e glii organi di stampa a cui poi ha anche chiesto rispetto della privacy. Poco fa Tina ha postato un selfie in cui rivela di essere tornata single. Questa volta, quindi, è tutto vero. Non è un gossip ma la realtà dei fatti: dopo tre anni d’amore con Vincenzo Ferrara, noto ristoratore fiorentino, è finita. Tra i due si parlava addirittura di matrimonio ma qualcosa è andato storto nell’ultimo periodo. E la lontananza (lei a Roma con i tre figli, lui a Firenze) non ha di certo aiutato. (Continua dopo la foto) Nel lungo post scritto sotto a un suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Una dir pocoquello di. È arrivato nelle scorse ore a mezzo Instagram: la Vamp di Uomini e Donne, che sui social non è certamente tra le vip più attive, ha deciso di pubblicare un lungo messaggio per informare tutti i fan e glii organi di stampa a cui poi ha anche chiesto rispetto della privacy. Poco faha postato un selfie in cui rivela di essere tornata single. Questa volta, quindi, è tutto vero. Non è un gossip ma la realtà dei fatti: dopo tre anni d’amore con Vincenzo Ferrara, noto ristoratore fiorentino, è finita. Tra i due si parlava addirittura di matrimonio ma qualcosa è andato storto nell’ultimo periodo. E la lontananza (lei a Roma con i tre figli, lui a Firenze) non ha di certo aiutato. (Continua dopo la foto) Nel lungo post scritto sotto a un suo ...

