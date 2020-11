Sassuolo, De Zerbi: “Inter fortissima ma noi in alto con merito” (Di venerdì 27 novembre 2020) Alla vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare il match ma anche in generale parlare dell'ottimo campionato fin qui disputato dai suoi, meritatamente al secondo posto in classifica.Sassuolo-Inter, parla De Zerbicaption id="attachment 1054709" align="alignnone" width="652" De Zerbi, getty/caption"Sarà una partita affascinante. L'Inter, è era e rimane una grande squadra, il Sassuolo invece è una più piccola che sta cercando di farsi spazio tra le grandi", ha detto De Zerbi. "Non si sono capovolte le gerarchie, i nerazzurri sono fortissimi. Noi sappiamo comunque che siamo dove siamo con merito. Ci giocheremo la partita con coraggio: vogliamo passare una giornata da grande squadra".E ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Alla vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico delRoberto Deha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare il match ma anche in generale parlare dell'ottimo campionato fin qui disputato dai suoi, meritatamente al secondo posto in classifica.-Inter, parla Decaption id="attachment 1054709" align="alignnone" width="652" De, getty/caption"Sarà una partita affascinante. L'Inter, è era e rimane una grande squadra, ilinvece è una più piccola che sta cercando di farsi spazio tra le grandi", ha detto De. "Non si sono capovolte le gerarchie, i nerazzurri sono fortissimi. Noi sappiamo comunque che siamo dove siamo con merito. Ci giocheremo la partita con coraggio: vogliamo passare una giornata da grande squadra".E ...

