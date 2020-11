Roma, emergenza difensiva finita: rientrano Smalling, Ibanez e Mancini (Di venerdì 27 novembre 2020) La Roma potrebbe mettere subito fine all’emergenza difensiva. I giallorossi, infatti, ritrovano Chris Smalling, Ibanez e Mancini La Roma potrebbe aver passato il periodo più duro per quanto riguarda l’emergenza difensiva. Come riportato da Sky Sport, i giallorossi potrebbero ritrovare subito Smalling, Ibanez e Mancini. Vanno verso una convocazione per la gara contro il Napoli i tre difensori che rimpinguano la retroguardia di Fonseca che in Romania vedeva il solo Juan Jesus come proprietario puro del ruolo. Una notizia ottima per il tecnico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Lapotrebbe mettere subito fine all’. I giallorossi, infatti, ritrovano ChrisLapotrebbe aver passato il periodo più duro per quanto riguarda l’. Come riportato da Sky Sport, i giallorossi potrebbero ritrovare subito. Vanno verso una convocazione per la gara contro il Napoli i tre difensori che rimpinguano la retroguardia di Fonseca che innia vedeva il solo Juan Jesus come proprietario puro del ruolo. Una notizia ottima per il tecnico. Leggi su Calcionews24.com

