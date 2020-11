Resident Evil 4 Remake è realtà? Un leak svela degli asset e sembra confermarlo

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 27 novembre 2020) All'inizio di questo mese, Capcom ha subito una massiccia violazione dei dati con conseguente fuga di file riservati, inclusi i piani di sviluppo completi per le loro prossime versioni e tonnellate di altri dettagli. Oggi abbiamo un paio di nuove e interessanti fughe di notizie che rivelano ulteriori prove cheè in profondo sviluppo. I file trapelati includono risorse che gli sviluppatori probabilmente useranno per il. Ilafferma che queste risorse sono state esternalizzate alla società PANDART INC. per il prossimodi RE4. La maggior parte di queste risorse sono oggetti statici che verranno posizionati in tutto il villaggio iconico in4 e potete visionarli tutti cliccando qui. Troviamo ad esempio ...