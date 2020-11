Red Dead Online vi fa volare in Messico con un ponte traballante e unglitch

Red Dead Online vi fa volare in Messico con un ponte traballante e un...glitch (Di venerdì 27 novembre 2020) La community di Red Dead Online cerca spesso dei modi per divertirsi nell'attesa di nuovi contenuti da parte di Rockstar Games e l'ultimo tra questi è un glitch che vede come protagonista un ponte che vi può spedire persino in Messico. Sebbene non sia chiaro chi abbia scoperto esattamente il problema tecnico, negli ultimi giorni il subreddit di Red Dead Online è stato riempito di video di giocatori che usano questo ponte per lanciarsi in aria e volare lungo tutto la mappa. È persino diventato leggermente competitivo, con gli amici che tentano di superare le distanze di lancio l'uno dell'altro e vedere chi può volare più lontano. Il ponte ha lanciato alcuni giocatori verso paesaggi simili a Marte, mentre altri hanno ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 27 novembre 2020) La community di Redcerca spesso dei modi per divertirsi nell'attesa di nuovi contenuti da parte di Rockstar Games e l'ultimo tra questi è un glitch che vede come protagonista unche vi può spedire persino in. Sebbene non sia chiaro chi abbia scoperto esattamente il problema tecnico, negli ultimi giorni il subreddit di Redè stato riempito di video di giocatori che usano questoper lanciarsi in aria elungo tutto la mappa. È persino diventato leggermente competitivo, con gli amici che tentano di superare le distanze di lancio l'uno dell'altro e vedere chi puòpiù lontano. Ilha lanciato alcuni giocatori verso paesaggi simili a Marte, mentre altri hanno ...

